Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde organize edilen "Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması" için hazırlıklar tamamlandı.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde organize edilen "Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması" etkinliği 15 Haziran 2021 Perşembe günü 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Erikoğlu'nun açılış konuşmasını yapacağı programa e-ihracat sektörünün marka isimleri konuşmacı olarak katılım sağlayacak.
Konuşmalardan sonra yapılacak olan yuvarlak masa toplantılarında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılacak. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Denizli 'Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması' için gün sayıyor - Son Dakika Ekonomi