Üye Girişi
DENİZLİ DENİZİ OLMAYAN DENİZLİ'NİN HEDEFİ "BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ"NDE MARKA OLMA - Son Dakika

DENİZLİ DENİZİ OLMAYAN DENİZLİ'NİN HEDEFİ "BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ"NDE MARKA OLMA

08.06.2021 10:11

DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki 108 tesiste üretilen alabalıklar Avrupa, ABD ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki 108 tesiste üretilen alabalıklar Avrupa, ABD ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Denizi olmayan kentte yetiştirilen balıklar, yurtdışında sofraları süslüyor.

Denizli'nin kent merkezine en uzak ilçelerinden Çameli, alabalık üretimiyle ön plana çıkıyor. Kırsal Elmalı ve Kirazlıyayla mahallelerinde irili ufaklı 108 işletmede, canlı alabalık yetiştiriciliği yapılıyor. Yumurtadan yetiştirilen ve balık çiftliklerindeki havuzlarda büyüklüklerine göre ayrılan alabalıklar, yaklaşık 8-12 ayda gereken büyüklüğe ulaşıyor, tesislerde işlemlerden geçirilip 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Çameli Tarım ve Orman Müdürü Durmuş İvgin, 1985 yılından bu yana ilçede kurulan çiftliklerde alabalık üretimi yapıldığını belirtti. İlçede faaliyet gösteren işletmelerde yıllık toplam 1800 ton alabalık üretimi yapıldığını dile getiren İvgin, "Tesislerde işlenen balıklar Avrupa ülkelerine, uzak doğu ve ABD'ye ihraç ediliyor. Her geçen gün balık üretimimiz artıyor. İç piyasada marka olma yolunda ilerliyoruz. Bizi ön plana çıkaran balıkların doğal yetiştirilmesi. Sıcaklığı yaklaşık 8-10 derece olan suyumuz balık üretimine çok uygun. İlçemizin ihracat başarısıyla gururluyuz. Biz ilçemizde bu üretimin daha da artması için girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

LEZZETİNİN SIRRI SUYUNDA

Elmalı Mahallesi'nde alabalık üreticisi Mustafa Eriş, coğrafi konum ve şu kaynakları açısında bölgenin alabalık üretimine oldukça elverişli olduğunu söyledi. Alabalık üretimine yumurtadan başladıklarını ifade eden Eriş, "Havuzlarda yavruları büyütüp yetiştiriyoruz. Buradan tüm ülkeye alabalık gönderiyoruz. Birçok ülkeye de alabalık ihraç ediyoruz. Burada yetişen alabalığın özelliği soğuk suda üretilmesidir. Suyumuzun Akdağ'dan gelen kaynak suyudur. Soğuk suda yetişmesi nedeniyle balığımızın yağ oranı ve lezzeti yüksek oluyor. Koronavirüs pandemisinden biz de etkilendik. Restoranlar kapanınca talep azaldı. Ancak yeni sezonla birlikte yoğun sipariş alıyoruz. Yeni sezondan çok umutluyuz. Üretimin ve satışın yaz sezonunda artacağını bekliyoruz" diye konuştu.

15 ÜLKEYE İHRACAT

İlçedeki bir balık işleme tesisinde görevli yüksek su ürünleri mühendisi Esra Cihangir, Çameli'de üretilen alabalıkları fabrikalarında çeşitli işlemlerden geçtiğini belirtti. 15 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Cihangir, "Alabalıkları eksi 40 derecede bir gece şokladıktan sonra gerekli işlemlerden geçirip paketliyoruz. Paketlendikten sonra eksi 18 derecedeki depolarda saklıyoruz. Daha sonra TIR'lar ile yurtdışına gönderiyoruz. Tesisimizden yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD, İtalya, Hollanda, Danimarka gibi ülkelere yoğun bir şekilde ihracatımız var" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ DENİZİ OLMAYAN DENİZLİ'NİN HEDEFİ BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ NDE MARKA OLMA
DENİZLİ DENİZİ OLMAYAN DENİZLİ'NİN HEDEFİ BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ NDE MARKA OLMA
DENİZLİ DENİZİ OLMAYAN DENİZLİ'NİN HEDEFİ BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ NDE MARKA OLMA
DENİZLİ DENİZİ OLMAYAN DENİZLİ'NİN HEDEFİ BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ NDE MARKA OLMA

Amerika Birleşik Devletleri, Denizli, İhracat, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ DENİZİ OLMAYAN DENİZLİ'NİN HEDEFİ 'BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ'NDE MARKA OLMA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek 11:27 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek Şeyma Subaşı, 11:25 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek 11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! 11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu 10:45 Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor 10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı 09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Sedat Peker 09:21 Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
11:26 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek
11:25 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek
11:24 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu
11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
11:13 Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar
11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!
10:57 Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı
10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu
10:34 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak         
11:30
Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek         
11:26
Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar         
11:14
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi         
10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi         
09:46
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
09:12
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 11:35:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DENİZLİ DENİZİ OLMAYAN DENİZLİ'NİN HEDEFİ "BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ"NDE MARKA OLMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement