Denizli Deplasmanda Tek Golle Kazandı

Spor Toto 1.Lig'in 18. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1.Lig'in 18. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu. Spor Toto 1.Lig'de ilk iki sırayı yakında ilgilendiren maçta Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i Ziya Alkurt'un golüyle 1-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını sekize çıkardı. Bu maçın ardından Gazişehir Gaziantep 31 puanda kalırken, Denizlispor ise puanını 39 yaptı.



MAÇTAN DAKİKALAR



38. dakikada ani gelişen Denizlispor atağında kale ağzı önünde topla buluşan Ziya Alkurt sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1 62. dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Del Valle'nin yaptığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Kerim Avcı, kaleciyi geçemedi. 67. dakikada sağ köşeden Oğulcan'ın yaptığı ortaya ayağıyla dokunan Chabbi'nin vuruşunu, Denizlispor kalecisi Stackhowiak çizgiden çıkardı. 82. dakikada Gökhan Alsan'ın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.



KÜNYE



Stat: Gaziantep Kalyon Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Bahtiyar Birinci xx, Anıl Usta xx Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Uğur Arslan Kuru xx, Ahmet Kesim xx, Mücahit Albayrak xx, Oğuz Ceylan xx, Kerim Avcı xx, Gökhan Alsan xx, Segbefia xx (Elmar Bjarnason dk.79 x), Oğulcan Çağlayan xx (Rıdvan Şimşek dk.70 xx), Del Valle xx, Poepon x (Chabbi dk.56 xx) Yedekler: Nihat Şahin, Mehmet Erdem, Yusuf Cihat Çelik, Igor Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural xx, Ziya Alkurt xxx, İsmail Aissati xx (Burak Altıparmak dk.89 ?), Mehmet Akyüz xx, Recep Niyaz xx (Kıbong Ambamba dk.80 x), Burak Çalık xx (Muhammed Himmet dk.74 x), Furkan Şeker xx, Kerem Can Akyüz xx, Abdülkerim Bardakçı xx Yedekler: Asil Kaan, Taha Can, Gökhan Süzen, Seddar Karaman Teknik Direktör: Yücel İldiz Goller: Ziya Alkurt (dk. 38) (Denizlispor) Sarı kartlar: Segbefia, Del Valle, Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)



(Said Vakkas Yağcı/İHA)

