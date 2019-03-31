Denizli Deprem Çadırında Oy Sayım İşlemi Sürüyor
1 saat önce
Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (6)Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde binaların hasar görmesi üzerine Oğuz Mahallesi'nde seçim sandıkları için çadır kuruldu.
Denizli
'de 4.9 büyüklüğünde deprem (6)
Denizli'nin Acıpayam
ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde binaların hasar görmesi üzerine Oğuz Mahallesi'nde seçim sandıkları için çadır kuruldu. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından çadırdaki oyların tasnifine başlandı. Hava sıcaklığının düşük olması sebebiyle seçmenler ve sandık görevlileri, 1100 numaralı sandığın bulunduğu çadırda sobada ateş yakarak ısındı. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri sayım işlemini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:45 Kaynak: DHA
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