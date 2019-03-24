Son Dakika Haberleri: Denizli Depremde Zarar Gören Minarenin Külahı Söküldü

Denizli Depremde Zarar Gören Minarenin Külahı Söküldü

11 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve yıkılmak üzere olan Donallar Camisi'nin 43 metre yüksekliğindeki minaresinin hasar gören külah bölümü itfaiye tarafından söküldü.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve yıkılmak üzere olan Donallar Camisi'nin 43 metre yüksekliğindeki minaresinin hasar gören külah bölümü itfaiye tarafından söküldü.

Alaattin Mahallessi'ndeki Donallar Camii'nin minaresi 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Minarenin yıkılmak üzere ola külah bölümü nedeniyle cami etrafından güvenlik önlemi alınıp, ibadete kapatıldı. Tehlike yaratan caminin minaresinin külah kısmının sökümü için

bu sabah çalışma başlatıldı. Bu kapsamda sepetli itfaiye aracı Alaattin Mahallesi'ne gönderildi. 43 metre yüksekliğindeki minarenin külah kısmına sepetle ulaşan itfaiyeciler, bağlantı yerlerini keserek, yerinden çıkardı. Ardından da vince bağladıkları külahı bulunduğu yerden indirdi. Caminin yapılacak incelemenin ardından ibatede açılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:30 Kaynak: DHA

Acıpayam, İtfaiye, Denizli, Güncel
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