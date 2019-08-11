DENİZLİ DEPREMZEDELER BAYRAM NAMAZI MESİRELİKTE KILDI

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6,0 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar bayram namazını mesirelik alanda kıldı.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6,0 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar bayram namazını mesirelik alanda kıldı. Bayram Namazını depremzede vatandaşlarla birlikte kılan Denizli Valisi Hasan Karahan, buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, Büyük bir deprem yaşamamıza rağmen can kaybının yaşanmaması sevindirici. Vatandaşın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz dedi.

Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından camilerin hasar görmesi sebebiyle, ilçede Kurban Bayramı namazı, Çamlık Mesireliği'nde kılındı. Namaz öncesi mesireliğe gelen vatandaşlar, yere kilim hasır ve seccade sererek namazlarını eda etti. Merkez Camisi müezzini Veysel Yıldız'ın kıldırdığı namaza Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayram namazının ardından Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, vatandaşlarla bayramlaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Karahan, buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, Büyük bir deprem yaşamamıza rağmen can kaybının yaşanmaması sevindirici. Ufak tefek maddi hasarlar var. İlk etapta ağır hasarlı binaların yıkılması işlemleri yapılacak. Onun dışında çadırlarla vatandaşlarımız kalmaya devam ediyor. Ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini sağlıyoruz. Vatandaşın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz dedi.

TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, tüm islam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Depremzede vatandaşlarımızla birlikte olmak istedik. Namazımızı birlikte kıldık. Bu afetler olacaktır. Esas olan tedbir almak, birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bozkurt ve Çardak ilçelerinde tüm imkanlarımızı seberber ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmekte ve tüm ihtiyaçlar karşılanmaktadır diye konuştu.

Depremzedelerden Hasan Dalbay ise depremin camilere hasar verdiği için namazı dışarıda kıldıklarını söyledi. Osman Dalbay ise ilçe halkının camilere giremediğini, bu yıl bayram namazını mesirelikte kılmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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