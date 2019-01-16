Denizli Doğalgaz Kaçağı, Dede ile Torununu Canından Ediyordu

Doğalgaz kaçağı, dede ile torununu canından ediyordu
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde kaldıkları evde doğalgaz kaçağından zehirlenen Ali Kökçıkaran (87) ile torunu 12 yaşındaki Arda Kökçıkaran hastanelik oldu. Doğalgaz ekiplerinin inceleme yaptığı evde gaz kaçağına karşı havalandırma için hayati öneme sahip olan pencere menfezinin olmadığı ortaya çıktı.
Bugün saat 16.00 sıralarında, Ali Kökçıkaran'ın Karaman
Mahallesi 1751 Sokakta'ki Nergis Sitesi'ndeki bir bloğun zemin katındaki evinde doğalgaz tesisatında kaçak meydana geldi. Kökçıkaran ve torunu Arda Kökçıkaran, gazdan zehirlendi. Tesadüfen babasının evine giden Erdoğan Kökçıkaran, zile basmasına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine kendi anahtarıyla içeri girince şok oldu. Babası ve oğlunu odada yerde baygın halde bulan Erdoğan Kökçıkaran durumu 112 Acil Servis
'e bildirdi. Dede- torun ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Dede Kökçıkaran'ın durumunun torununa göre daha ağır olduğu hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Hastanedeki muayene sonucunda da zehirlenmelerin gazdan meydana geldiğinin belirlenmesi üzerine eve polis ve doğalgaz dağıtımını yapan şirketin (Enerya Enerji) görevlileri gönderildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlatırken doğalgaz şirketi de evde gaz kaçağı olup olmadığını inceledi. Ekiplerin ilk gözüne çarpan doğalgaz kaçağına karşı havalandırmayı sağlayan penceredeki menfezin bulunmaması oldu. Ekipler tarafından evin penceresi kesilerek menfez açıldı, sürekli havalandırma sağlandı. Ayrıca doğalgaz tesisatında da kaçak tespit edildi. Ekipler inceleme sonrası evdeki doğalgazı kesip, mühürledi.
Doğalgaz şirketi yetkilileri, evlerdeki doğalgaz kaçağı ya da kombilerde bacalardan çıkan karbonmonoksit gazının içeriye dolmaması için havalandırmanın şart ve hayati öneme sahip olduğunu ancak bazı ev sahiplerinin soğuk hava nedeniyle menfez açmadıkları ya da açık menfezleri kapattıklarına dikkati çekip, uyardı.