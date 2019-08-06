Son Dakika Haberleri: DENİZLİ Düğün hazırlığı yapan genç, kazada öldü
Son Dakika Güncel Haber

DENİZLİ Düğün hazırlığı yapan genç, kazada öldü

30 dakika önce

Düğün hazırlığı yapan genç, kazada öldüDenizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada Aziz Kaplan (26), öldü.

Düğün hazırlığı yapan genç, kazada öldü
Denizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada Aziz Kaplan (26), öldü. Nişanlı olan Kaplan'ın bir süre sonra düğün yapmak için hazırlandığı belirtildi.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Yaylapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Aziz Kaplan (26) yönetimindeki 07 VFH 95 plakalı otomobille, karşı yönden gelen İsmail Arar yönetimindeki 15 AB 220 plakalı süt kamyonu çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Kaplan, ambulansla, Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaplan, burada yapılan müdahaleye rağmen öldü. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Arar ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Nişanlı olan Kaplan'ın bir süre sonra düğün yapmak için hazırlandığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Denizli, Çameli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Av tüfeğiyle dayısının oğlunu öldüren katil: Korkutmak istedim
Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı 13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 19:37:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DENİZLİ Düğün hazırlığı yapan genç, kazada öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]