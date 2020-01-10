Denizli dünyada sadece denizli'de bulunan bir bitki türü keşfedildi - Son Dakika

Dünyada sadece Denizli'de bulunan bir bitki türü keşfedildi (2)

'ONUR VERİCİ'

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Mühendisi Rasim Çetiner, yeni bir bitki türü olan 'Yünlügelin'i 2018 yılının Mayıs ayında Çameli ilçesinde yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikte inceleme yaparken bulup, fotoğrafladığını söyledi. Daha sonra bilim adamı Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile bölgeye tekrar gidip, incelediklerini belirten Çetiner, "Bitkinin yeni bir tür endemik tür olduğu ortaya çıktı. Biz de buna çok sevindik. Bitkiyi bulan kişinin ismi veriliyormuş, benim soy ismim de bitkiye verildi. Güzel bir duygu, onur verici" dedi.