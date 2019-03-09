Son Dakika Haberleri: Denizli Dünyanın En Büyük Horoz Heykeli, Guinness'e Girecek

Denizli Dünyanın En Büyük Horoz Heykeli, Guinness'e Girecek

52 dakika önce

Denizli'de yapılan dünyanın en büyük horoz heykeli, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek.

Denizli'de yapılan dünyanın en büyük horoz heykeli, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek.

Pamukkale Belediyesi'nce Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki dağlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin Horoz Köy etabına, dev bir horoz heykeli inşa edildi. Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından 6 ay önce başlanılan heykel, kaidesiyle birlikte toplam 26 ton demirden oluştu. 27 metre uzunluğunda olacak heykel, ışıklandırma sisteminin yapılmasının ardından kaidesine yerleştirilecek. Dev horoz heykeli, kentin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. Ayrıca renkli ışıklandırma sistemiyle geceleri de görülebilecek.

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracaklarını belirterek, Dünyanın en büyük horozunu 6 ayda tamamladık. Horoz heykelini kaidesine yerleştirdikten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuracağız. Denizli'nin simgesi olduğu için horoz heykeli yaptık. Denizli'nin sanayi ve turizm kenti olmasının yanında horozunu da ön plana çıkarmak istedik. Projemiz içinde Horoz Köy teması olduğu için bunu simgeleyen dünyanın en büyük horoz heykelini el yapımıyla yaparak Türkiye'nin ismini dünyada duyuracağız. Sadece horozun uzunluğu 16 metre, kaidesi de 11 metre toplam uzunluğu 27 metre olacak. Yaptığımız araştırmalarda bu uzunlukta bir horoz heykeli yok dedi.

'AMACIMIZ DENİZLİ HOROZUNU DÜNYAYA TANITMAK'

Heykeltıraş Osman Atmaca ise, horoz heykelinin son rütuşlarının ve ışıklandırma sisteminin ardından kaidesine yerleştirileceğini ifade ederek, İki kişiyle 6 ayda yaptık. Amacımız Denizli horozunu dünyaya tanıtmak. Sadece horoz heykeli için 13 ton demir, kaidesiyle birlikte 26 ton demir kullandık. Bu horoz rekorlar kitabına girecek diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:45 Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Güncel
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