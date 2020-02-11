Denizli duvar ustası aşkını tuğlayla ördü - Son Dakika

Duvar ustası aşkını tuğlayla ördü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılan yurt inşaatında çalışan duvar ustası, aşkını ördüğü 5'inci kattaki duvara tuğlalarla kalp simgesi yaparak gösterdi, Binadaki kalp simgesini görenlerin dikkatini çekerken, kimileri, duvardaki kalp simgesini cep telefonları ile görüntüledi.

Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılan 1000 kişilik öğrenci yurdu inşaatında çalışan duvar ustası 27 yaşındaki Yusuf Gönültaş, aşkını yeni yaptığı duvara kalp simgesini tuğlalarla örerek gösterdi. 5 katlı inşaat halindeki binanın son katında duvarı tuğlalarla örerken, ortasına yaklaşık 2 metre boyundaki kalp simgesini yine tuğlalarla yaptı. Binadaki kalp simgesini görenler, önce şaşırıyor, ardından da cep telefonlarıyla görüntülüyor. İnşatta çalışan diğer işçiler ise kalp simgesi için 'Duvar ustasının aşkı, sıvacı gelene kadardır' diyerek, espri yapıyor.

Duvar ustası Yusuf Gönültaş'ın aynı inşaatta çalışan ağabeyi Mehmet Gönültaş, kardeşinin aşkını duvara yansıttığını belirti, "Kardeşimle Diyarbakır'dan 5 ay önce bu inşaata çalışmak için geldik. Kardeşim 1 Mart'ta evlenecek. O nedenle memlekete gitti. Nişanlısı ve Denizli'yi çok sevdiği için sevgisini ördüğü duvara kalp simgesi yaparak gösterdi. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle de böyle bir şey aklına geldi. Binanın birkaç yerine bu şekilde tuğlalarla kalp simgesi yaptı. Ancak duvar ustasının aşkı sıvacı gelene kadardır. Bir süre sonra tuğlaların üzeri sıvayla kapanacak" dedi.