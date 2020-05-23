DENİZLİ-Ehliyetsiz araç kullanan kişiye ceza - Son Dakika

Ehliyetsiz araç kullanan kişiye ceza

DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan yol denetiminde kontrol edilen sürücü Ergün K.'nin bir süre önce ehliyetine el konulduğu belirlenince ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira para cezası kesildi.

İstiklal Caddesi'nde bugün, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapıldı. Kısıtlamadan muaf tutulan meslek gruplarından olan pastane işletmecisi Ergün K.'nin idaresindeki 07 YMA 66 plakalı cip, kontrol için durduruldu. Trafik ekipleri, Ergün K.'nin ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Ergün K.'ya ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 2 bin 473 lira para cezası kesildi. Ergün K., kendisine ceza yazan polis ekiplerine tepki gösterdi. Ergün K.'nin ehliyetine daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu öğrenildi.