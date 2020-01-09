Denizli el birliği yapan esnaf sokaktaki mazgalı tamir etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli el birliği yapan esnaf sokaktaki mazgalı tamir etti - Son Dakika

Denizli el birliği yapan esnaf sokaktaki mazgalı tamir etti

7 saat önce

El birliği yapan esnaf sokaktaki mazgalı tamir ettiDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 2 esnaf, yetkilileri beklemeden harekete geçerek, araç geçişinde güçlük yaratan sokaktaki mazgalı kendi çabalarıyla tamir etti.

El birliği yapan esnaf sokaktaki mazgalı tamir etti

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 2 esnaf, yetkilileri beklemeden harekete geçerek, araç geçişinde güçlük yaratan sokaktaki mazgalı kendi çabalarıyla tamir etti.

Merkezefendi ilçesindeki 2'nci Sanayi Sitesi 140 Sokak'ta bulunan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yağmur suyunun aktığı beton mazgal, zaman içerisinde yol seviyesinin altında kaldı. Mazgal, sokaktan geçen otomobillerin zarar görmesine neden olmaya başladı. Bunun üzerine çevre esnafı 1 ay önce durumu yetkililere bildirdi. Tamir için çalışma başlatılmaması üzerine esnaf Murat Oğuz ve Ömer Çoker, kolları sıvayarak işe koyuldu. Kendi imkanlarıyla tamirat çalışmasına başlatan ikili, önce beton mazgal kapaklarını kaldırdı. İçerisine demir çubuklar yerleştiren esnaf, mazgalın seviyesinin yükselmesini sağladı. Kırık olan beton parçaları sağlamlarıyla değiştiren esnaf, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda onarımı tamamladı. Baskı balata ustası Murat Oğuz, yetkilileri beklemek yerine tamir için harekete geçtiklerini belirterek, "Burada yaya ve otomobillerin geçişi zordu. Esnaf arkadaşımla birlikte mazgalı tamir etmeye karar verdik. Yetkililerin gelip yapmadığı işi biz yarım saatte hallettik. Şu an için sorunu çözdük. Artık araçlar buradan daha rahat geçiyor" dedi.

Tornacılık yapan Ömer Çoker ise, "Çöküntü yaşanan noktaların alt kısımlarına demir çubuklarla güçlendirdik. Bu sayede mazgalı yükselttik. Biraz daha bakıma ve asfaltlanmasına ihtiyaç var. İlk etapta sorunu çözmeyi başardık. Kendi işimizi kendimiz hallettik. Yetkililerden daha çok ilgi bekliyoruz. Herkes kendi evinin önünü süpürünce sorun kalmıyor. Her şeyi de devletten beklememek lazım" diye konuştu.

Denizli el birliği yapan esnaf sokaktaki mazgalı tamir etti

Merkezefendi, Murat Oğuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
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