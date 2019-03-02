Denizli Elazığ'ı 2-1'le Geçti

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor
, sahasında Denizlispor
'a 2-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada kaleci vuruşu sonrası topla buluşan Lamine Diarra
'nın sert şutunda kaleci meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu. 34. dakikada Denizlispor penaltı atışı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Mehmet Akyüz
'ün şutu direkten döndü. Dönen topu topu Kehinde ağlara yolladı. 0-1 40. dakikada Ziya Alkurt'un ortasında ceza sahası içinde Kehinde'nin kafa vuruşu filelerle buluştu. 0-2 43. dakikada Mehmet Akyüz'ün ceza sahasın ortasında Kehinde'nin şutu az farkla dışarı gitti. 52. dakikada Mustafa'nın sert şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti. 82. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın ser şutunda kalecinin elinden kaçırdığı topu Lamina Diarra ağlara gönderdi. 1-2
KÜNYE
Stat: Şanlıurfa
GAP Hakemler: Zorbay Küçük xx, Vural Gül
xx, Cemal Alpay xx Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener
x, Kadir Bekmezci
xx, Dialo Guidileye x (Dersim
Kaynak dk. 46 x) Mustafa Eskihelleç xx, Gökhan Akkan x, Akakpo xx, Tufan Kelleci x, Eren Çinkılıç xx, Kadir Taşoğlu x (Murat Ceylan
dk. 78 ?), Lamine Diarra xx, Traore xx (Emir Gökçe
dk. 85 ?) Yedekler: Ahmet Doğan
, Idrissa Diarra, Abdulkadir Kayalı
, Bekamenga Teknik Direktör: Erhan Altın
Denizlispor: Stackhowika xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural
xx, Ziya Alkurt xx (Burak Çalık
dk. 86 ?), İsmail Aiissati xx, Oğuz Yılmaz
xx, Mehmet Akyüz xx, Kerem Can
Akyüz xx, Abdulkerim Bardakçı
xx, Mbamba xx, Kehinde xxx (Burak Altıparmak
dk. 65 x) Yedekler: Asil Kaan
Güler, Taha Can
Velioğlu, Gökhan Süzen
, Furkan Şeker
, Seddar Karaman
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Lamine Diarra (dk. 81) (Tetiş Yapı Elazığıspor), Kehinde (dk. 34 ve 40) (Denizlispor) Sarı kartlar: Dialo (Tetiş Yapı Elazığıspor), Oğuz, Alperen, Deniz Vural (Denizlispor)
(Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı/İHA)