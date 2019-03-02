Son Dakika Haberleri: Denizli Elazığ'ı 2-1'le Geçti

Denizli Elazığ'ı 2-1'le Geçti

46 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.

Denizli Elazığ'ı 2-1'le Geçti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada kaleci vuruşu sonrası topla buluşan Lamine Diarra'nın sert şutunda kaleci meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu. 34. dakikada Denizlispor penaltı atışı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Mehmet Akyüz'ün şutu direkten döndü. Dönen topu topu Kehinde ağlara yolladı. 0-1 40. dakikada Ziya Alkurt'un ortasında ceza sahası içinde Kehinde'nin kafa vuruşu filelerle buluştu. 0-2 43. dakikada Mehmet Akyüz'ün ceza sahasın ortasında Kehinde'nin şutu az farkla dışarı gitti. 52. dakikada Mustafa'nın sert şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti. 82. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın ser şutunda kalecinin elinden kaçırdığı topu Lamina Diarra ağlara gönderdi. 1-2

KÜNYE

Stat: Şanlıurfa GAP Hakemler: Zorbay Küçük xx, Vural Gül xx, Cemal Alpay xx Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener x, Kadir Bekmezci xx, Dialo Guidileye x (Dersim Kaynak dk. 46 x) Mustafa Eskihelleç xx, Gökhan Akkan x, Akakpo xx, Tufan Kelleci x, Eren Çinkılıç xx, Kadir Taşoğlu x (Murat Ceylan dk. 78 ?), Lamine Diarra xx, Traore xx (Emir Gökçe dk. 85 ?) Yedekler: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Abdulkadir Kayalı, Bekamenga Teknik Direktör: Erhan Altın Denizlispor: Stackhowika xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural xx, Ziya Alkurt xx (Burak Çalık dk. 86 ?), İsmail Aiissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Mehmet Akyüz xx, Kerem Can Akyüz xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Mbamba xx, Kehinde xxx (Burak Altıparmak dk. 65 x) Yedekler: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Gökhan Süzen, Furkan Şeker, Seddar Karaman Teknik Direktör: Yücel İldiz Goller: Lamine Diarra (dk. 81) (Tetiş Yapı Elazığıspor), Kehinde (dk. 34 ve 40) (Denizlispor) Sarı kartlar: Dialo (Tetiş Yapı Elazığıspor), Oğuz, Alperen, Deniz Vural (Denizlispor)

(Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:26 Kaynak: İHA

Lamine Diarra, Elazığspor, Denizlispor, Güncel
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