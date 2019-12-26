Denizli-emekli bankacı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Denizli-emekli bankacı evinde ölü bulundu

6 saat önce

Emekli bankacı evinde ölü bulunduDenizli'de, 64 yaşındaki emekli bankacı Nuray Ünalmış, yaşadığı evde ölü bulundu.

Emekli bankacı evinde ölü bulundu

Denizli'de, 64 yaşındaki emekli bankacı Nuray Ünalmış, yaşadığı evde ölü bulundu. Polisin yaptığı ilk incelemede yalnız yaşayan Ünalmış'ın düşüp başını yere çarparak öldüğü belirlendi.

Yalnız yaşayan emekli bankacı Nuray Ünalmış'tan 3 gündür haber alamayan yakınları, Pelitlibağ Mahallesi 2124 sokaktaki evine gitti. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine şüphelenen yakınları durumu polise bildirdi. Bugün saat 11.30 sıralarında, çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Ünalmış'ın salonda cesedini ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, yalnız yaşayan Ünalmış'ın düşme sonucu başını yere çarpıp öldüğü belirlendi.

Ünalmış'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli-emekli bankacı evinde ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:39 Kaynak: DHA
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