Denizli emekli polis, memuru pop müzik şarkıcısı oldu

Emekli polis, memuru pop müzik şarkıcısı oldu

DENİZLİ'de 25 yıl polis memuru olarak çalıştıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olan 47 yaşındaki Abdullah Çelebi, hayalinin peşini bırakmadı, şarkıcı oldu. 'Bay Çelebi' ismiyle müzik piyasasına giren ve emekli ikramiyesinin bir kısmıyla da bestelediği şarkıya klip çeken emekli polis Çelebi, 4 şarkıdan oluşan single'ın ilk klibini ise Yoktun' isimli şarkısına çekti.

Küçük yaştan itibaren dans ve müzik tutkunu olan evli, 3 çocuk babası Abdullah Çelebi, şarkı söyleyip besteler yapmaya başladı. Denizli, Van, İstanbul ve Ardahan'da 25 yıl polis memuru olarak çalıştıktan sonra geçen yıl emekli olan Abdullah Çelebi, bu süreçte şarkı söylemeye ve beste yapmaya da devam etti. Polis memuruyken, müziğe olan ilgisi nedeniyle her fırsatı değerlendiren Çelebi, İstanbul'da bir dönem polis radyosunda görev yaptı. Denizli'de de onun sayesinde bir polis radyosu kuruldu ve yayına başladı. Polis törenlerinde de sunuculuk yapan Çelebi, polis korolarında görev alıp, 10 Nisan Polis Haftası kutlamalarında şarkı da söyledi. Emekli olur olmaz, müzik piyasasına giren emekli polis Abdullah Çelebi, 'Bay Çelebi' ismiyle geçen ekim ayında 4 şarkıdan oluşan albüm çıkardı. İlk klibini ise 'Yoktun' isimli şarkısına çekti. Şarkıcı Çelebi, Yıllarca bu anı bekledim. Sonunda gerçekleşti. Emekli ikramiyemin bir kısmını klibe harcadım. Polislik yaptığım dönemlerde de müzikten hiç kopmadım, beste yazmaya devam ettim, bu benim için büyük tutkuydu gerçekleştirdim dedi. Sözü ve müziği kendisine ait olan 'Yoktun' şarkısı için İstanbul'da kamera karşısına geçen Çelebi, dansçı kızlarla birlikte dikkat çeken bir dans performansı da ortaya koydu. Çelebi'nin ilk klibi yayınlandığı YouTube'ta bir ayda 131 binden fazla görüntüleme aldı.

Polis memuru iken Doğu'da terör operasyonlarına da katılan Çelebi, 4 yıl Emniyet Müdürlüğü Musiki Korusu'nu başkanlığını da yaptı. Çelebi, müzikte Michael Jackson'ı çok beğendiğini tarzını da ona yakın bulduğunu belirterek, şöyle dedi

Dans etmek ve şarkı söylemek benim doğamda var. Polis memuru olarak 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olup, müzik hayatına atıldım. Polis memuruyken, doğuda terör operasyonlarına da katıldım. Müzik sevgisi, çocukluk yıllarımdan buyana içimde vardı. Müzik hep hayatımda oldu, eğitimim boyunca törenlerde görev aldım. Hayatım boyunca sanatsal etkinliklerde oldum. Daha sonra kendimi polis olarak buldum ve 25 yıl severek yaptım. İstanbul'da görev yaparken, 4 yıl Emniyet Müdürlüğü Musiki Korusu'nu başkanlığını yaptım. Polisken solist olarak da görev yaptım. Benim gibi beste yapıp, sanatçılara veren polis arkadaşlarımız var. Polislik ve sanat hayatını birlikte yürütmek mümkün değil. Benim söylediğim şarkıların ritimleri farklı, Michael Jackson tarzı, pop rock barındıran ritimler var. Ritimleri kuvvetli olan şarkıları söylüyorum. 40 bestem var. Müzik dünyasında başarılı olacağıma inanıyorum. Hayalimin peşinden koştum ve gerçekleştirdim. İlk klibim iyi bir izlenme sayısına ulaştı.