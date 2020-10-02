Denizli Emniyet Müdürlüğü gazetecinin gözaltına alındığına ilişkin haberleri yalanladı - Son Dakika

Denizli Emniyet Müdürlüğü, kentte bir gazetecinin olaya müdahale eden polis tarafından gözaltına alındığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında "Polisten gazeteciye gösterici muamelesi yaptığı ve sadece işini yaptığı için darp edilerek gözaltına alındığı" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

30 Eylül'de Sırakapılar Mahallesi'nde alkol alarak çevreye rahatsızlık veren kişilerin olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye ekip sevk edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burada güvenlik güçlerimize saldıran 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin bu esnada görüntüleme yapan bir kişiden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri boynunda basın kartı bulunmayan kişiyi karakola davet etmiştir. Görüntüleri çeken kişinin basın mensubu olduğunu ifade etmiş ve olaya karışan şahıslar da şikayetçi olmaktan vazgeçmiştir. Bunun üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısından, basın mensubu olan şahsın bilgi sahibi olarak beyanının alınması yönünde talimat alınmış, diğer şüpheli şahıslara görevi yaptırmamak için direnme suçundan adli işlem yapılmıştır. Dolayısıyla gazetecinin olaya müdahale eden polis tarafından gözaltına alındığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır."