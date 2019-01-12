Denizli Emniyet Müdürü Demir, Kale'de

Denizli Emniyet Müdürü Mevlit Demir, Kale ilçesini ziyaret ederek ilçede görev yapan polislerle bir araya geldi.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlit Demir, Kale ilçesini ziyaret ederek ilçede görev yapan polislerle bir araya geldi.



İlçe Emniyet Amirliğinde Emniyet Amiri Murat Baştürk tarafından karşılanan Demir, ilçedeki asayiş ve trafik işleyişi hakkında bilgi aldı.



Kale'nin huzurlu bir ilçe olduğunu dile getiren Demir, polisin huzur ve güven ortamının tesisinde vatandaşlarla birlikte çalışarak bunu gerçekleştirdiğini ifade etti.



İlçedeki güven ve huzurun devamı için vatandaşların çevrelerinde gördükleri olumsuzlukları polisle paylaşmalarının önemine dikkat çeken Demir, "Emniyet teşkilatı olarak vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri için 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Destekleri ve duyarlılıklarından dolayı da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



İl emniyet müdür yardımcıları Ahmet Özçelik ve Ömer Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette, "Gayret sizden hizmet bizden" projesi çerçevesinde özel olarak dizayn edilen minibüsten polislere ikramda bulunuldu.



Kale ilçe protokolü bir araya geldi



Kale'de ilçe protokolü, Kaymakam Murat Güneş tarafından organize edilen programda bir araya geldi.



Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, İlçe Emniyet Amiri Murat Baştürk ve diğer daire amirlerinin katıldığı etkinlikte, ilçenin sorunları ele alındı.



Kaymakam Güneş, yaptığı konuşmada, bu tür birlikteliklerin ilçe için çok faydalı olduğunu düşündüğünü belirterek, "Tüm idare amirlerimiz bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyorlar. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen bu tür faaliyetleri her ay planlamak arzusundayız, katılımcılara çok teşekkür ediyorum." dedi.



Diğer katılımcıların da görüşlerini dile getirdiği toplantının bir sonrakinin Kale Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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