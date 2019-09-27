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Denizli Emniyet Müdürü Demir, kentten ayrıldı

50 dakika önce

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kentteki görevinden ayrıldı.

Denizli Emniyet Müdürü Demir, kentten ayrıldı, System.String[]

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kentteki görevinden ayrıldı.


Basın mensuplarıyla Polis Evi'nde biraraya gelen Demir, burada yaptığı konuşmada, görev değişikliğinin nöbet değişimi olarak gördüğünü söyledi.


Kentte iki kez görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ve buradan güzel duygularla ayrıldığını belirten Demir, görev süresince basın mensuplarıyla ilk günden bugüne kadar aile havası içinde çalıştıklarını anlattı.


Başının dik, alnının açık olduğunu belirten Demir, "Giderken başınızın dik, alnınızın açık, gönlünüzün huzurlu olması önemli. Ege'nin incisi güzel bir şehirde iki defa görev yapmak her faniye nasip olmayacak bir nimet. Bu bayrağın dalgalanmasında bir nebze payımız varsa bundan dolayı kendimizi bahtiyar sayarız." diye konuştu.

Demir, kentte önemli işleri sıradan işler gibi ahenk içinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu şehrin bugünü dünden, yarını da bugünden daha huzurlu olsun" sloganıyla hizmet etmeye çalıştığını dile getirdi.


Demir, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen veda töreninin ardından kentten ayrıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mevlüt Demir, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:24 Kaynak: AA
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