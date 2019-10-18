Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız gazetecilerle buluştu

Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, gazetecilerle biraraya gelerek yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Kentte göreve başlamasının ardından Polis Evinde basın toplantısı düzenleyen Yıldız, kanunlara uymayanlara tavizi olmadığını söyledi.

Emniyet teşkilatı olarak kentte kimseyi ayırt etmeyerek herkese eşit davranacağını anlatan Yıldız, "Polis devletin verdiği yetkiyi sonuna kadar kimsenin dinine, mezhebine, görüşüne ve görünüşüne bakmaksızın kullanmak zorundadır. Görev yapacağımız arkadaşlara bunları söyledik. Bizim çizgimiz budur. Devletin kanuna uyan her vatandaşa eşit davranacağız. Bunun dışına çıkanlar hakkında gerekeni yapacağız. Çalışacağımız arkadaşların genelinin çizgisinin bu şekildedir. Bu çizginin dışına çıkan kimseyi korumayacağız." dedi.

Yıldız, kentteki suçları en aza indirmek için çalışacağını anlatarak şöyle devam etti:

"Suçu en aza indirmek için çalışacağız. Denizli'ye hazırlıklı geldim, kimin ne kadar çalıştığını anlamak için zorlanmaya gerek yok. Bu verileri aldım, kendime göre çalışabileceğim bir kadro belirledim. Dışarıdan bir memur getirmedim, yerleri değişen arkadaşların hepsi zaten burada görevliydi. Herkesin bir polisiye tavrı ve yönetim anlayışı var. Ben de buna göre arkadaşların yerlerini değiştirdim. Çalışmaya başladık ve verimini de almaya başladık. İşimi iyi yapmaya çalışıyorum, iş konusunda çok katıyım hiç tavizim yok."