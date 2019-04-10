Son Dakika Haberleri: Denizli Emniyet Müdürünün Elinden Önce Muhabir 1 Yıl Sonra Polis Olarak Pastayı Yedi

Denizli Emniyet Müdürünün Elinden Önce Muhabir 1 Yıl Sonra Polis Olarak Pastayı Yedi

1 saat önce

Denizli'de geçen yıl Polis Haftası programını takip eden muhabirlerden Mehmet Ali İlnem, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in elinden pasta yedi.

Denizli'de geçen yıl Polis Haftası programını takip eden muhabirlerden Mehmet Ali İlnem, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in elinden pasta yedi. Aradan geçen sürede meslek değiştirip Emniyet Teşkilatına katılan İlnem, bir yıl sonra Müdür Demir'in elinden bu kez polis memuru olarak pastanın tadına baktı. Denizli'de geçen yıl bir basın kuruluşunda muhabir olarak çalışan Mehmet Ali İlnem, Polis Haftası kapsamındaki etkinlikleri takip etti. Polisevinde düzenlenen etkinliğe haber yapmak amacıyla giden Mehmet Ali İlnem, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in, polis müdürleri ve memurlarla birlikte pasta keserken fotoğrafını çekti. Fotoğraf çekiminin ardından Müdür Demir, kendisini takip eden muhabirlere elleriyle pasta ikram etti. Geçen yıl muhabir olarak çalışan Mehmet Ali İlnem de Demir'in elinden pasta yedi.

BİR YIL SONRA POLİS OLDU

Emniyet Müdürü Demir'in elinden pasta yiyen gazetecilerden İlnem, daha sonra muhabirliği bırakıp, polis memuru oldu. Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne trafik polisi olarak atanan ve Denizli'de göreve başlayan İlnem, müdür Demir'in karşısına bu kez polis memuru olarak çıktı. İlnem, bir yıl sonra bu kez polis memuru olarak Demir'in elinden pasta yedi.

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, daha önce muhabir olarak bildiği İlnem'i bir yıl sonra karşısında polis olarak görünce şaşırdığını ifade ederek, Polis mesleğine olan ilgisini biliyorduk. Muhabirken emniyetin haberlerini yapan bir arkadaşımızdı. Günün birinde bir polis olarak karşıma gelince şaşırmıştım. Polis olacağından haberim yoktu. Hem şaşırdım hem de sevindim. İletişim Fakültesini bitirmiş, alt yapısı olan, halkla ilişkileri iyi olan bir kardeşimizin polis olması önemlidir. Bu örneklerin önümüzdeki süreçte artacağına inanıyorum dedi.

Mehmet Ali İlnem ise, uzun yıllar muhabir olarak çalıştığını belirterek, Geçen yıl polis haftası kutlamalarını haber yapmıştım. Müdürüm de bana muhabir olarak pasta ikramında bulunmuştu. Bir yılın ardından çocukluk hayalim olan polis mesleğine kavuştum. 4 aylık polis memuruyum. Bu yılki törenlerde polis memuru olarak görev aldım. Müdürümden tekrar pasta yedim diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:31 Kaynak: DHA
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