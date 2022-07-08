Denizli emniyetinden orman yangınlarına karşı dronlu denetim - Son Dakika
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Denizli emniyetinden orman yangınlarına karşı dronlu denetim

08.07.2022 16:02
Denizli emniyetinden orman yangınlarına karşı dronlu denetim

DENİZLİ'de polis ekipleri, yangın ve sabotaj ihtimaline karşı kent merkezine yakın ormanlarda havadan dron destekli denetim yapıyor.

DENİZLİ'de polis ekipleri, yangın ve sabotaj ihtimaline karşı kent merkezine yakın ormanlarda havadan dron destekli denetim yapıyor. Asayiş ekipleri de orman içinde devriye görevi yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının yükselmesiyle olası orman yangınları başta olmak üzere sabotaj ihtimaline karşı sorumluluk bölgelerindeki ormanlarda tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda polis ekipleri, ormanlarda havadan dron destekli denetim başlattı. Kent Ormanı'nda polis ekipleri, dronla şüpheli kişileri tespit ediyor. Orman içinde devriye gezen asayiş ekipleri de şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Ekipler, olası yangınlara karşı orman içinde araçla devriye atarken, yaya olarak da devriye yürütüyor. Ayrıca devriye görevi yapan polisler, halkı da ateş yakmamaları konusunda uyarıyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli emniyetinden orman yangınlarına karşı dronlu denetim - Son Dakika

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