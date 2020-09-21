Denizli emniyetinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 19 gözaltı, 10 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan narkotik ekipleri çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevk ettiği ve ticaretini yaptığı 8 şüpheliyi gözaltına aldı. 6'sı tutuklanan şahıslardan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara devam ediyor. Kentte adres ve şahısları bir bir tespit eden ekipler, uyuşturucu tacirlerinin adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 158 gram metamfetamin, 67 gram esrar, 17 gram eroin, 20 kök kenevir, 18 birim sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından haklarında yakalama emri bulunan 11 şüpheli şahıs yakalanmış, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ