Denizli eşini uyurken baltayla öldürüp, intihar etti - Son Dakika
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Denizli eşini uyurken baltayla öldürüp, intihar etti

7 saat önce

Eşini uyurken baltayla öldürüp, intihar ettiDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Şuayip Akın (42), eşi Sultan Akın'ı (36) uyurken başına baltayla vurup öldürdükten sonra, kendini asarak yaşamına son verdi.

Eşini uyurken baltayla öldürüp, intihar etti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Şuayip Akın (42), eşi Sultan Akın'ı (36) uyurken başına baltayla vurup öldürdükten sonra, kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, Sevindik Mahallesi 2304 Sokak'ta meydana geldi. Şuayip ve Sultan Akın çiftinin kızları S.A. (16), sabah kalktıktan sonra anne ve babasını göremeyince, odalarının kapısını çaldı. Ancak kapısı kilitli olan odadan cevap alamadı. Evin dışına çıkıp, odanın penceresinden içeri bakan S.A., gördükleri karşısında dehşete düştü. Annesini kanlar içinde yatakta, babasını ise iple tavana asılı gören S.A., komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak içeriye giren acil sağlık ekibi, Sultan Akın ile eşi Şuayip Akın'ın öldüğünü tespit etti. Bu sırada Akın çiftinin kızları S.A.'nın feryatları yürekleri sızlattı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akın çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay öncesi çiftin tartıştığı belirtilirken, Şuayip Akın'ın, eşini uyurken baltayla başına vurarak öldürdüğü, ardından kendini odanın tavanına asarak intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Denizli eşini uyurken baltayla öldürüp, intihar etti

Pamukkale, Sevindik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:00 Kaynak: DHA
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