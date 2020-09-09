DENİZLİ Eski nişanlı dehşeti - Son Dakika

Eski nişanlı dehşeti

DENİZLİ'de üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Şeyda Küçükay, iddiaya göre, ayrılmak istediği eski nişanlısı Erdem D. (38) tarafından evinden çarşafa sarılıp, otomobilin bagajında kaçırıldı. Kocaeli'de 9 gün elleri ve ayakları bağlanıp, iddiaya göre, işkence gören ve zorla tutulan Küçükay, fırsatını bulup kaçtı. Daha sonra Denizli'ye gelen Küçükay, peşini bırakmayan Erdem D. tarafından silahlı saldırıya uğradı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi Şeyda Küçükay, 2017 yılında sosyal medyadan Kocaeli'de yaşayan Erdem D. ile tanıştı. Sosyal medya üzerinden sohbet eden Erdem D ile Şeyda Küçükay, bir süre sonra sevgili olup nişanlandı. Şeyda Küçükay, Erdem D.'nin hakkında dolandırıcılık, taciz ve tecavüz suçlamaları olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Erdem D.'yi terk eden Küçükay, önce Artvin'deki ailesinin yanına gitti ardından Denizli'ye döndü. İddiaya göre, sonrasında şunlar yaşandı. Kendisini terk eden Şeyda Küçükay'ın peşini bırakmayan Erdem D., Denizli'ye gelip oturduğu evi buldu. Küçükay'ın yaşadığı dairenin yanındaki daireyi kiralayan Erdem D., kendini göstermeden eski nişanlısını 3 ay takip etti. Bu sırada Küçükay'ın kapı önündeki terliklerini ve ayakkabılarını bıçakla kesip o anları da cep telefonuyla görüntüleyen Erdem D. eski nişanlısını ölümle tehdit de etti. Erdem D.'nin yanındaki dairede yaşadığından haberi olmayan Küçükay, gelen görüntülü mesajı görünce polise giderek şikayetçi oldu.

Eski sevgilisinin peşini bırakmayan Erdem D., bir firmaya ait yeme\tdan darp edilip, burnu kırıldı. Erdem D. olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yakalanan Erdem D. tutuklandı. Erdem D., pandemi süreci nedeniyle cezaevinden tahliye edildi.

Sürekli ölüm korkusuyla yaşayan Şeyda Küçükay, evinde yanında birinin olması ve güvende olmak için Yunus T. isimli bir erkek arkadaşıyla birlikte kalmaya başladı. İddiaya göre Erdem D., Küçükay'ın erkek arkadaşı Yunus T. ile 65 bin TL karşılığında anlaşıp, kaçırma planı yaptı. Sabaha karşı eve gelen Erdem D. ile anlaştığı Yunus T., Küçükay'ı uyurken çarşafa sarıp kaçırdı. Otomobilde gözünü açan Küçükay, bağırmaya başlayınca bayıltılıp bagaja kondu. İddiaya göre Yunus T.; önde polis kontrol noktası olup olmadığını kontrol etmek için başka bir otomobille önden giderken, Erdem D. ise bagajda kaçırdığı Küçükay'ı Kocaeli'deki evine götürdü. Burada 9 gün boyunca elleri ve ayakları bağlı şekilde işkence görerek zorla tutulan Küçükay, fırsatını bulup kaçarak polise sığındı. Erdem D. tekrar aranmaya başlandı.

Erdem D. güvenlik güçleri tarafından aranırken, Şeyda Küçükay'ı takip etmeye devem etti. Geçen 8 Ağustos'ta Küçükay, iki erkek arkadaşıyla Pamukkale ilçesinde bir restorana gitti. Bunu sosyal medya hesabında da paylaştı. Paylaşımı gören Erdem D. restorana gidip, önünde bekledi. Küçükay ve iki erkek arkadaşı restoran çıkıp, otomobile bindikleri sırada kar maskesi takan Erdem D. tabancayla art arda ateş edip, kaçtı. Büyük panik yaşayan ve şans eseri yara almayan Küçükay ve iki arkadaşı restorana kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

JASAT, PEŞİNE DÜŞTÜ KOCAELİ'DE YAKALADI

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Erdem D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekibi, 1 ay süre ile 78 kamera 326 saat kamera kaydı izledi. JASAT ekibi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığı operasyonda Erdem D ile birlikte ona yardım ettiği ileri sürülen Recep S. ve Derya K.'yı sahte kimliklerle yakaladı. Evde yapılan aramada Erdem D.'nin eski nişanlısı Şeyda Küçükay'ı takip edip, kaldığı yerler, görüştüğü kişileri not aldığı ajanda ile birlikte sahte plakalar, ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve balta ele geçirildi. Denizli'ye getirilen Erdem D. ile birlikte Recep S. ve Derya K. sorgularının ardından jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM

Sürekli ölüm korkusuyla yaşadığını söyleyen Şeyda Küçükay, "Biz sosyal medyadan tanıştık ve bir süre sonra nişan yaptık. Ancak ben nişanlımın dolandırıcılık başta olmak üzere taciz ve tecavüz suçlarını öğrendim ve ayrılmak istedim. Benim peşimi bir türlü bırakmadı. Denizli'de kaldığım dairenin yanındaki daireyi kiralamış, yemek kuryesine bile para verip, bana göndermiş, ben kapıyı açınca bana saldırdı ve burnumu kırdı. Bir süre tutuklu kaldı cezaevinden çıktıktan sonra tekrar peşime düştü. Güvende olmak için yanıma tanıdığım erkek arkadaşımı aldım. Onu da 65 bin liraya kiralamış, birlikte plan yapıp, beni kaçırdılar. Çarşafa sarıp, önce otomobilin içine ben bağırınca da bagaja koydular. Gözümü açtığımda bagajdaydım, Kocaeli'ye kaçırdılar beni. 9 gün boyunca işkence gördüm, bacaklarıma bıçakla kesikler attı. Kaçmamı engellemek için ellerimi ayaklarımı bağladı. Fırsatını bulup evden kaçtım ve polise sığındım. Denizli'ye tekrar geldiğimde bu kez de silahlı saldırıya uğradık. Otomobile binerken tabancayla üzerimize ateş etti. Artık ölüm korkusuyla yaşamak istemiyorum. Adalet yerini bulsun, öldürülmekten korkuyorum, adalet istiyorum. Yaptıklarıyla bende yaşayacak bir hayat bırakmadı" diye konuştu.