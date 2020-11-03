Denizli esnafı çareyi kredide buldu

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Musa Çelikkol, pandemi döneminde Denizli esnafına 409 milyon lira kredi verdiklerini açıkladı. Şimdilik ödemelerde bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Çelikkol, "Bundan sonrası için endişeliyiz" dedi.

Koronavirüs salgınından dolayı esnafın çok zor durumda kalarak kredilere başvurduğunu söyleyen Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Musa Çelikkol, 5 bin 501 esnafa pandemi döneminde verilen 25 bin liralık krediden, 2 bin 772 esnafın ise normal kredi kullandığını söyledi. Rakamlar hakkında da açıklama yapan Başkan Çelikkol, "Toplamda 8 bin 273 esnafımıza, 409 milyon lira kredi verdik" dedi. 25 bin liralık kredilerin geri ödemesinin yeni başladığını belirten Çelikkol, "Şimdilik bir sıkıntı yok ama bundan sonraki süreç için endişeliyiz. Esnafımız kredileri ödemekte zorluk çekebilir" diye konuştu.

Küçük esnafın oldukça zor durumda olduğunu söyleyen Çelikkol, "Birçok esnafın dükkanı kapatıldı ama kiraları devam etti. Şimdi de insanlar salgından korktuğu için tıraş olmak için berbere, yemek yemek için lokantaya, alışveriş yapmak için dükkanlara gitmiyor. Vatandaş 1 lira 50 kuruşa çay, 2 lira 50 kuruşa kahve içmiyor kahveye oturup. Çünkü onu ödeyebilecek bir durumu bile yok. Bu süreç böyle devam ederse küçük esnaf yok olur" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ