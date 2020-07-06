Denizli Fenerbahçeliler Derneğinden Vali Atik'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Denizli Fenerbahçeliler Derneği, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Dernek Başkanı Erhan Balaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e hoş geldiniz diyerek yeni görevinde başarılar diledi. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunulan ziyaret esnasında futbolda alt yapının önemini vurgulayan Vali Atik, Türk sporuna kazandırmış olduğu genç yeteneklerin bulunduğunu aktardı.



Denizli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erhan Balaman ise, Vali Ali Fuat Atik'in spora yaklaşımının son derece olumlu olduğunu, bilgisiyle kendilerini hayran bıraktığını ifade ederek şunları söyledi:



"Bilindiği gibi iyi bir Trabzonspor taraftarı olan Valimiz Denizli Fenerbahçeliler Derneği olarak bizi son derece sıcak ve samimi bir ortamda karşıladı. Sporun bugününü ve geleceğini konuştuk. Kendilerine Denizli Fenerbahçeliler Derneği olarak hoş geldiniz diyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz." - DENİZLİ