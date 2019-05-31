Denizli Fırıncılar Odası'ndan bayramda ekmek üretimi açıklaması
52 dakika önce
Denizli Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamada Ramazan Bayramı'nın 1. ve 2. günlerinde kentteki fırınların ekmek çıkarmayacağı belirtildi.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:15 Kaynak: İHA
Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamada Ramazan Bayramı
'nın 1. ve 2. günlerinde kentteki fırınların ekmek çıkarmayacağı belirtildi.
Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban yaptığı yazılı açıklamada, arife günü
fırıncıların çalışacağını ve ekmek üretiminin olduğunu ifade etti. Başkan Karadaban, "Ramazan bayramında fırınlarda çalışan işçilerimizin bayram tatili yapabilmeleri için bayramın 1. ve 2. günü yani 4- 5 Haziran
tarihinde fırınlarımızda ekmek çıkmayacaktır. Bayramın üçüncü günü işçisini temin eden fırınlarımız çalışacaklardır. Bayramda ekmek sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alınmıştır. Arife günü yani Pazartesi fırınlarımız tam mesai ile çalışacak ve ihtiyaç olan ekmek miktarı üretilecektir" dedi. - DENİZLİ
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