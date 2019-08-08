DENİZLİ FREN YERİNE GAZA BASINCA YEDEK PARÇA DÜKKANININ VİTRİNİNE DALDI
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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde babasına ait elektrikli bisikleti izinsiz olarak alan 11 yaşındaki Betül Aras, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca bir iş yerinin vitrin camına çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:45 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde babasına ait elektrikli bisikleti izinsiz olarak alan 11 yaşındaki Betül Aras, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Cam
kırılırken Aras hafif yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Babasına ait elektrikli bisikleti bugün saat 10.30 sıralarında izinsiz olarak alan Betül Aras, gezintiye çıktı. Sümer Mahallesi
3. Sanayi Sitesi'nde bulunan Abdülbaki Aras'a ait yedek parça satan dükkanın önüne geldiğinde Aras, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca kontrolü kaybetti. Savrulan elektrikli bisiklet yedek parça satışı yapılan dükkanın vitrin camına çarptı. Cam kırılırken, Aras, hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu Aras, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.
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