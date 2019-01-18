Son Dakika Haberleri: Denizli Gaygubet Evleri Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı

Denizli Gaygubet Evleri Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı

50 dakika önce

Gaygubet evleri operasyonunda 6 kişi gözaltına alındıDENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin kentteki örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Gaygubet evleri operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin kentteki örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri bugün, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan soruşturma geçiren ancak henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik olarak bu sabah operasyon yaptı. Şüphelilerin saklandıkları gaybubet evlerine yapılan baskında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen F.R.K., S.B., V.D., A.D., M.A.C. ve H.H. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında, önceki kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilmiş firari durumdaki kamu görevlilerin de bulunduğu belirtildi. Operasyonda yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan sahte kimlik, cep telefonları ve dijital materyallere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:47 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:37:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli Gaygubet Evleri Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]