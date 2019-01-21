Son Dakika Haberleri: Denizli Genç Kadının Öldüğü Kazayı Güvenlik Kamerasında

Denizli Genç Kadının Öldüğü Kazayı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Genç kadının öldüğü kazayı güvenlik kamerasındaDenizli'de, yolun karşına geçmek isterken minibüsün altında kalan genç kadın öldü.

Genç kadının öldüğü kazayı güvenlik kamerasında

Denizli'de, yolun karşına geçmek isterken minibüsün altında kalan genç kadın öldü. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Eski Sarayköy Caddesi'nde meydana geldi. Hidayet Kaya (50) yönetimindeki 20 M 0615 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Minibüsün altında kalan yaya, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazanın ardından yola sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan genç kadının kaza yerinde öldüğü belirlendi. Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından, genç kadının cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Kaya, gözaltına alındı. Kaza yerinin çevresinden geçen vatandaşlar, yağışa rağmen saçak altlarında kaza yerini meraklı gözlerle izlerken; polis ekipleri, zaman zaman beklememeleri konusunda uyardı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir isyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç kadına, yolcu minibüsünün çarpması ve yaklaşık 10 metre sürüklemesi yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:55 Kaynak: DHA

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