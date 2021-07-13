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Denizli Gençlik Spor'dan 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika

Denizli Gençlik Spor'dan 15 Temmuz etkinliği

13.07.2021 10:14
Denizli Gençlik Spor'dan 15 Temmuz etkinliği, System.String[]

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün beşinci yıldönümünde anma etkinlikleri düzenleniyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün beşinci yıldönümünde anma etkinlikleri düzenleniyor. 15 Temmuz akşamı milli sporcular, zincir oluşturup Denizli sancağını elden ele taşıyacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz haftasında anma programı düzenliyor. Hafta boyunca yapılacak birbirinden farklı etkinlikler için hazırlıklar başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm yurtta aynı saatte uygulayacağı haftanın en dikkat çekici etkinliği ise 15 Temmuz Çarşamba akşamı Sancak Koşusu olacak. Açıkhava Tiyatrosu önünden saat 21.00'de başlayacak etkinlikte 100 metre arayla konumlanacak milli sporcular, sırayla birbirlerine sancak teslim edip Türk Bayrağını verecek. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında sancağı son ulaştıran sporcu, burada Denizli Sancağını Vali Ali Fuat Atik'e takdim edecek. Güzergahın trafiğe kapatılacağı etkinlikte 25 milli sporcunun görev alacağı açıklandı.

Turnuvalar şehitler anısına

Milli birlik ve beraberlik, vatan bayrak sevgisi, demokrasi ve yurt bilinci temalarının işleneceği etkinliklerin genç belleklerde farkındalık oluşturması hedefleniyor. Sportif etkinlikler olarak Hasan Güngör Spor Salonunda Masa Tenisi Turnuvası, üç gün sürecek Satranç Turnuvası, Kınıklı Spor Kompleksi, Serinhisar ve Tavas'ta Dart Turnuvaları gerçekleşecek.

Gençlik Merkezi "Biz Anadoluyuz" diyecek

Denizli Gençlik Merkezi de 15 Temmuz Haftasına yoğun bir programla hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında yurdun farklı noktalarından gelecek gençleri ağırlamaya hazırlanan Gençlik Merkezi, şehit ailelerini ziyaret ve söyleşi gibi etkinliklerle anma programlarına katılacak.

İbanoğlu "Kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün beşinci yıldönümü etkinliklerinin planlandığını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde göğsünü siper edip hainlere karşı durarak şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimiz ile gözünü kırpmadan canını hiçe sayan gazilerimiz anısına programlar hazırladıklarını söyledi. Demokrasi mücadelesinde canlarını hiçe sayan aziz şehitleri rahmetle andıklarını söyleyen İbanoğlu, hem spor, hem de Gençlik Merkezi faaliyetleriyle gençlerin bu kahramanları unutmayacağına, bıraktıkları şanlı mirasa sahip çıkacaklarına inandığını ifade etti. - DENİZLİ

Denizli Gençlik Spor'dan 15 Temmuz etkinliği

Açıkhava Tiyatrosu, 15 Temmuz, Denizli, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli Gençlik Spor'dan 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika Spor


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