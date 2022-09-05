Denizli'de 1 haftada 64 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de 1 haftada 64 kişi tutuklandı

05.09.2022 15:39
Denizli'de 1 haftada 64 kişi tutuklandı

Denizli genelinde asayiş olaylarında yakalanan 64 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli genelinde asayiş olaylarında yakalanan 64 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de haftalık asayiş icraatları açıklandı. Buna göre kent genelinde 85 bin 430 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı, 139 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile konaklama noktaları denetlendi. 2 dernek lokalinde yapılan denetimde, kumar oynatıldığı tespit edilerek kumar oynayan 20 kişiye toplam 36 bin 380 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Fuhşa geçit yok

2 fuhuş olayında, 4 şahsa 4 bin 684 TL idari para cezası uygulanmış, 2 şahsa ise "Fuhşa Teşvik ve Aracılık etmek" suçundan adli işlem yapıldı. 1 masaj salonunda yapılan denetimde, 4 masözün kurs bitirme belgelerinin olmadığı tespit edilerek gerekli idari işlem uygulandı. 1 apart dairesi "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçuyla ilgili yapılan tahkikat sonucunda işletme Merkezefendi Kaymakamlığınca 30 gün süreliğine mühürlendi.

Denetimler sürüyor

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesinde geçici konaklama yerleri ve araç kiralama şirketlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 135 apart dairesi ve 4 araç kiralama şirketi kontrol edilmiş, 2 apart yetkilisine 26 bin 782 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 2 adet bıçak, 2 adet çalıntı televizyon, 2 çalıntı motosiklet, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 2 adet cep telefonu, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 860 TL para ele geçirildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 1 haftada 64 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de 1 haftada 64 kişi tutuklandı - Son Dakika
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