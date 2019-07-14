DENİZLİ Gölette ceset bulundu
13 saat önce
Gölette ceset bulunduDENİZLİ'nin Tavas İlçesinde bulunan Akyar Göleti'nde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:19 Kaynak: DHA
Gölette ceset bulundu
DENİZLİ'nin Tavas
İlçesinde bulunan Akyar Göleti'nde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.
Tavas ilçesi Akyar Göleti'nde balık tutan avcılar, bugün saat 18.00 sıralarında şu üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri suya girerek cesedi kıyıya çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma
ekiplerinin yaptığı incelemede, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin üzerinden kimlik çıkmadı. Vücudunda herhangi kesici, delici alet ile darp izi bulunmayan ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirdi.
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