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DENİZLİ Gölette ceset bulundu

13 saat önce

Gölette ceset bulunduDENİZLİ'nin Tavas İlçesinde bulunan Akyar Göleti'nde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Gölette ceset bulundu
DENİZLİ'nin Tavas İlçesinde bulunan Akyar Göleti'nde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.
Tavas ilçesi Akyar Göleti'nde balık tutan avcılar, bugün saat 18.00 sıralarında şu üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri suya girerek cesedi kıyıya çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin üzerinden kimlik çıkmadı. Vücudunda herhangi kesici, delici alet ile darp izi bulunmayan ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirdi.
DENİZLİ Gölette ceset bulundu
Jandarma, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:19 Kaynak: DHA
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