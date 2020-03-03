Denizli Gönüllü Teşekküller Platformundan birlik çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli Gönüllü Teşekküller Platformundan birlik çağrısı - Son Dakika

Denizli Gönüllü Teşekküller Platformundan birlik çağrısı

6 saat önce

Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu Başkanı Erdal Otçu, "Milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hareket ettikçe, birbirimize sımsıkı kenetlendikçe kaybetmemiz söz konusu değildir" dedi.

Denizli Gönüllü Teşekküller Platformundan birlik çağrısı, System.String[]

Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu Başkanı Erdal Otçu, "Milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hareket ettikçe, birbirimize sımsıkı kenetlendikçe kaybetmemiz söz konusu değildir" dedi.

Otçu, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bölgedeki güvenliği için Suriye'de olduğunu, PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini söyledi.

Otçu, şöyle konuştu:

"Ağır bir badireden geçiyor, büyük bir sınav veriyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında olduğu gibi bugün de genci yaşlısı, kadını erkeği ile milletçe başımızı eğdirtmeyecek, vatanımızı çiğnettirmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, bayrağımızı gönderden indirtmeyeceğiz. Korkmak, mahzunlaşmak, gevşemek, geri adım atmak kitabımızda yazmaz. Milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hareket ettikçe, birbirimize sımsıkı kenetlendikçe kaybetmemiz söz konusu değildir. İnanıyoruz ki hainler, zalimler, caniler kaybedecek, kendi kazdıkları kuyuya düşecek, zafer inananların, inançla sefere çıkanların olacaktır. Bahar Kalkanı Harekatında kahraman ordumuzun ve devletimizin sonuna kadar yanındayız."

Bahar Kalkanı Harekatı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:14 Kaynak: AA
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