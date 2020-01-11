Denizli gözlerini kapatıp, görme engellilerle empati yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli gözlerini kapatıp, görme engellilerle empati yaptılar - Son Dakika

Denizli gözlerini kapatıp, görme engellilerle empati yaptılar

6 saat önce

Gözlerini kapatıp, görme engellilerle empati yaptılarDENİZLİ'de, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, görme engellilerin ne gibi zorluklar yaşadığını hissetmek için gözüne bant takarak empati yaptı.

Gözlerini kapatıp, görme engellilerle empati yaptılar

DENİZLİ'de, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, görme engellilerin ne gibi zorluklar yaşadığını hissetmek için gözüne bant takarak empati yaptı.

Pamukkale Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, onları anlamak ve empati yapmak için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Beyaz Ay Derneği, Altı Nokta Körler Derneği ile Görmeyenler Kültür ve Birleştirme Derneği üyeleri, Pamuk Kafe'de bir araya geldi. Görme engellilerin yaşadıklarını hissetmeleri amacıyla Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi öğrencileri de etkinliğe katıldı. Törene katılan öğrencilerin gözlerine bant takılarak görmeyenlerin yaşadığı sıkıntıları hissetmeleri sağlandı. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki de görme engellilerle empati yapmak için törene gözünde bantla katıldı. Konuşmasını da gözü kapalı şekilde yapan Başkan Örki, "Burada yer alan görme engelli arkadaşlarımızın neler yaşadığını hissetmek için gözümü bantla kapatmak istedim. Aynı şekilde öğrenci arkadaşlarımın da gözünde bant var. Buradaki amacımız farkındalık oluşturmak. Sizleri anlamaya çalışmak ve belediyecilik hizmetini sizin hayatınızı kolaylaştıracak şekilde vermek istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından görme engellilere özel olarak hazırlanan filmi katılımcılar yine gözlerinde bantla takip ederek engellilerin yaşamlarındaki zorluklarını hissetmiş oldu. Başkan Örki, tören sonunda gözü bantlı şekilde, ihtiyacı olan 15 görme engelli vatandaşa beyaz baston hediye etti. Daha sonra Örki ve beraberindekiler, gözünde bant elinde beyaz bastonla yürüyüş yapmayı denedi.

Denizli gözlerini kapatıp, görme engellilerle empati yaptılar

Engelliler Haftası, Avni Örki, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:42 Kaynak: DHA
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