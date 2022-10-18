ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül 'de Doğu Denizi'nin bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Güney Kore basınındaki haberlerde, ABD'nin F-35B jetleri ile katılacağı ve F-35A, F-15 ve KF-16'ların bulunduğu Güney Kore'ye ait 140 savaş uçağının yer alacağı ortak hava tatbikatlarının 31 Ekim-4 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Denizli haberleri | ABD ve Güney Kore, ay sonunda geniş çaplı tatbikat düzenleyecek - Son Dakika

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