Denizli gündem haberi... Brüksel Güney Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle kaos yaşanıyor - Son Dakika
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Denizli gündem haberi... Brüksel Güney Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle kaos yaşanıyor

18.10.2022 15:48
Denizli gündem haberi... Brüksel Güney Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle kaos yaşanıyor

Denizli gündem haberi... Brüksel Güney Havalimanı olarak da bilinen Charleroi Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle yolcular içeri giremezken, bazılarının uçuşlarını kaçırmamak için zorla kapıdan geçmeye çalışmalarıyla büyük bir kaos meydana geldi.

Brüksel Güney Havalimanı olarak da bilinen Charleroi Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle yolcular içeri giremezken, bazılarının uçuşlarını kaçırmamak için zorla kapıdan geçmeye çalışmalarıyla büyük bir kaos meydana geldi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, özel güvenlik şirketi "Security Masters" personeli, havalimanı yönetiminin güvenlik kontrolleri işini iki şirkete bölme kararına karşı grev başlattı.

Oluşacak rekabet yüzünden ücretlerinin düşme ve diğer haklarını kaybetme ihtimalini protesto eden güvenlik görevlilerinin eylemi nedeniyle dün birçok yolcu uçuşunu kaçırdı, havalimanı saat 16.00'dan sonra tüm giden yolculara kapatıldı.

Grevin bugün de sürmesi üzerine sabah saatlerinde bazı yolcular ön kapıdan zorla girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis olay yerine takviye ekip gönderdi.

Bazı hava yolu şirketleri uçuşlarını Brüksel'deki ana havalimanına yönlendirmeye başladı.

Şimdilik Ucda, Mayorka ve Rabat'a olan uçuşlar yönlendirilirken, yolculara SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

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Kaynak: AA

Charleroi, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli gündem haberi... Brüksel Güney Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle kaos yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli gündem haberi... Brüksel Güney Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle kaos yaşanıyor - Son Dakika
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