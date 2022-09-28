Denizli gündem haberi: Denizli'de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi - Son Dakika
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Denizli gündem haberi: Denizli'de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi

28.09.2022 19:16
Denizli gündem haberi: Denizli'de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi

Denizli haberler... DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 8 asırdır gelenek olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın yapıldığı alanda bulunan koyun, köpek ve çoban heykellerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 8 asırdır gelenek olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın yapıldığı alanda bulunan koyun, köpek ve çoban heykellerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri yanında 8 asırdır yapılan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın yapıldığı alanda 2014 yılında Çal Belediyesi tarafından yapılan koyun, köpek ve çoban heykellerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Heykellerin parçalandığını gören vatandaşlar, Çal Belediyesi ve jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, heykellere zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Sudan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli gündem haberi: Denizli'de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi - Son Dakika
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