Trafiğin kontrollü olarak verildiği bu noktalarda bazı sürücülerin yol kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledikleri görüldü.

DENİZLİ - Denizli'de etkisini gösteren sis, Antalya ve Muğla ile ulaşımı sağlayan yolların bazı noktalarında aksamalara yol açtı.

Kaynak: AA

Antalya, Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Etkili olan sis ulaşımı aksattı - Son Dakika

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