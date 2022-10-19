Denizli gündem haberi: Polonya, Güney Kore'den 288 çok namlulu roketatar alacak

Polonya, Güney Kore ile 288 çok namlulu roketatar satın almak için anlaşma imzaladı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Güney Kore'den satın alınan K239 Chunmoo sistemlerinin ülkenin sahip olduğu Amerikan yapımı HIMARS fırlatıcılarıyla benzediğini söyledi.

Blaszczak, Polonya'nın kısa sürede istediği kadar HIMARS alamadığını, bu nedenle Güney Kore'den 288 Chunmoo fırlatıcı satın aldıklarını ifade etti.

Güney Kore Savunma Bakanı Korgeneral Lee Jong-sup, anlaşmanın iki ülke arasındaki iş birliğini yeni seviyelere taşıdığını kaydetti.

Temmuz ve eylül aylarında Polonya, Güney Kore ile milyarlarca dolar değerinde tank, obüs ve savaş uçağı satın alım anlaşması imzalamıştı. Tankların ve obüslerin teslimatının başladığı bildirildi.

Yeni anlaşma kapsamındaki mobil roketatarların gelecek yıl itibarıyla teslim edilmesi bekleniyor.