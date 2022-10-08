Denizli gündem haberleri | Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli gündem haberleri | Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

08.10.2022 16:37
Denizli gündem haberleri | Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

Denizli bölgesinden gelen habere göre Pamukkale ilçesindeki iki katlı evde doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Pamukkale ilçesindeki iki katlı evde doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan 3015 Sokak'taki Birol Sert'e ait evin birinci katındaki dairede, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan ev sahibi Birol Sert ile eşi Mesude Sert, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin 12 yaşındaki Down sendromlu çocuğu olaydan yara almadan kurtuldu.

Evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

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Denizli 3. sayfa haberi... Denizli'de doğalgaz patlamasında karı koca yaralandı Denizli 3. sayfa haberi... Denizli'de doğalgaz patlamasında karı koca yaralandı Denizli haber! Denizli'de doğal gaz patlaması: 2 yaralı Denizli haber! Denizli'de doğal gaz patlaması: 2 yaralı
Kaynak: AA

Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli gündem haberleri | Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli gündem haberleri | Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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