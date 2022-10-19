Anne M.T'nin ilk ifadesinde, "aracını tamir etmesi için Kuzgun Deresi mevkisine çağırdığı Nazım Cirit'in aniden yere düşmesi üzerine korkuya kapıldığını, evine gidip oğlu M.A.T'yi aradığını, olay yerine giden oğlunun da polise ihbarda bulunduğunu" söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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