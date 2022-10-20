Son dakika haber | Fas: Güney Afrika'nın Polisario Cephesi liderini ağırlaması 'şov yapmaktır' - Son Dakika
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Son dakika haber | Fas: Güney Afrika'nın Polisario Cephesi liderini ağırlaması 'şov yapmaktır'

20.10.2022 21:54

Son dakika haberler: Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Güney Afrika'nın Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi konuk etmesini "şov yapmak" olarak nitelendirdi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Güney Afrika'nın Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi konuk etmesini "şov yapmak" olarak nitelendirdi.

Bakan Burita, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile başkent Rabat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Burita, Polisario Cephesi liderinin konuk edilmesini kastederek, "Geçen iki gün içinde (Güney Afrika'nın başkenti) Pretorya'da yaşanan şovu, gürültüyü ve sinemayı izledik." dedi.

Olayı "şov yapmak" olarak nitelendiren Burita, Güney Afrika'nın Polisario Cephesi liderini ağırlamasının özellikle ikili ilişkiler başta olmak üzere bazı ekonomik yönlerden zarar vermesi nedeniyle ülkesinin kendi çıkarlarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib de ülkesinin, Fas'ın 2007'de sunduğu özerklik planını Fas için ciddi ve güvenilir bir çaba ve kabul edilebilir bir çözüm için iyi bir temel olarak gördüğünü söyledi.

Lahbib, ülkesinin, Birleşmiş Milletler'in tüm tarafların kabul edebileceği adil ve kalıcı siyasi çözüme ulaşma çabalarını desteklediğini kaydetti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa 18 Ekim'de Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi Pretoria'da kabul etmişti.

Polisario Cephesinden yapılan açıklamada, Gali'nin Güney Afrika ziyaretinin, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın daveti üzerine gerçekleştiği belirtilmişti.

Polisario Cephesi ile Fas arasındaki gerginlik

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor.

Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA
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Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika, Belçika, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Fas: Güney Afrika'nın Polisario Cephesi liderini ağırlaması 'şov yapmaktır' - Son Dakika

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