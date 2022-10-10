Denizli gündem haberleri... Güney Afrika'da liman işçileri greve gitti - Son Dakika
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Denizli gündem haberleri... Güney Afrika'da liman işçileri greve gitti

10.10.2022 17:52
Denizli gündem haberleri... Güney Afrika'da liman işçileri greve gitti

Denizli haber... Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal liman ve demir yolu işletmesi Transnet işçileri, ücretlerine artış yapılması talebiyle greve başladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal liman ve demir yolu işletmesi Transnet işçileri, ücretlerine artış yapılması talebiyle greve başladı.

Toplamda 32 bin civarında üyeye sahip Birleşik Ulusal Taşımacılık Sendikası (UNTU) ve Güney Afrika Taşımacılık ve Müttefik İşçiler Sendikası (Satawu), yaklaşık yüzde 13'lük maaş artışı talebinin Transnet yönetimi tarafından reddedilmesinin ardından 10 Ekim itibarıyla resmi olarak greve gitti.

Transnet, yeni maaş artışına sıcak bakmazken Satavu Başkan Yardımcısı Nkoketse Sepogwane, Transnet grevinin ekonomi üzerinde yıkıcı bir etkisi olmasının talihsizlik olacağını söyledi.

Toplam giderlerinin 3'te 2'si çalışanların maaş ödemelerinden oluşan Transnet'ten yapılan açıklamada, çalışanlara kıdemlerine bağlı olarak yüzde 3 ile 4 arasında bir ücret artışı ve 5 bin rand (5 bin 141 Türk Lirası) ek ödeme teklif edildiği bildirilmişti.

Grevin ülkeye maliyeti milyarlarca doları bulabilir

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dünyaya açılan kapıları Durban ve Cape Town limanlarında gerçekleştirilen bu grevin ülkede üretimin ve mal akışının durmasına sebep olmasından endişe ediliyor.

Kara Yolu Taşımacılığı Derneği Üst Yöneticisi (CEO) Gavin Kelly, yaptığı açıklamada, limanlarda ticari hareketliliğin halihazırda durmuş olduğunu belirtti.

Güney Afrika İş Liderliği (BLSA) Üst Yöneticisi (CEO) Busisiwe Mavuso, yazılı açıklamasında, grevin Güney Afrika ekonomisine maliyetinin milyarlarca doları bulabileceğine dikkati çekti.

Transnet'ten yapılan açıklamada ise faaliyetlerin limanın yalnızca kendileri tarafından işletilen terminallerinde durduğu, özel sektör tarafından işletilen terminallerde ise ticari hareketliliğin tam kapasite devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli gündem haberleri... Güney Afrika'da liman işçileri greve gitti - Son Dakika

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