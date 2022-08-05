Denizli gündem haberleri | Güney Kore, ay keşif görevini başlattı - Son Dakika
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Denizli gündem haberleri | Güney Kore, ay keşif görevini başlattı

05.08.2022 11:19
Denizli gündem haberleri | Güney Kore, ay keşif görevini başlattı

Denizli haberine göre CAPE Güney Kore, ilk ay keşif aracı KPLO'yu uzaya fırlattı.

CAPE Güney Kore, ilk ay keşif aracı KPLO'yu uzaya fırlattı.

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX tarafından, Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan ay keşif aracı, Güney Kore'nin ay misyonuna yönelik ilk adımı oldu.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Ay Yörüngesi Keşif Aracı'na (KPLO) 180 milyon dolar harcandığı biliniyor.

KPLO, Korece "Ayın tadını çıkar" anlamına gelen "Danuri" olarak da adlandırılıyor.

Uzay yarışına katılan Güney Kore, son yıllarda bu alandaki yatırımlarına hız kazandırmış, ilk denemesinin başarısız olmasının ardından yerli üretim roketi "Nuri"yi 21 Haziran'da ikinci kez uzaya göndermişti.

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Kaynak: AA

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