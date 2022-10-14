Denizli haberi! Güney Kore'den 15 Kuzey Koreliye ve 16 kuruma yaptırım - Son Dakika
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Denizli haberi! Güney Kore'den 15 Kuzey Koreliye ve 16 kuruma yaptırım

14.10.2022 11:26
Denizli haberi! Güney Kore'den 15 Kuzey Koreliye ve 16 kuruma yaptırım

Denizli bölgesinden gelen habere göre Güney Kore, Kuzey Kore'nin son füze testlerine yanıt olarak Kuzey Koreli 15 kişi ve 16 kuruma yaptırım uyguladı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin son füze testlerine yanıt olarak Kuzey Koreli 15 kişi ve 16 kuruma yaptırım uyguladı.

Yonhap haber ajansı, Güney'in 2017'den beri ilk kez Kuzey'e karşı tek taraflı yaptırımlarını açıkladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'yi son zamanlarda eşi benzeri görülmemiş sıklıkta bir dizi füze provokasyonu düzenlediği ve bize karşı taktik nükleer silahların kullanılmasını önerdiği için şiddetle kınıyoruz." denildi.

Güney Kore, denizcilik şirketlerinde, Kuzey'in füze programında ve kitle imha silahlarının tedarikinde yer alan yetkilileri kara listeye aldı.

Güney Kore ordusu, bugün Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne bir kısa menzilli balistik füze fırlattığını (SRBM) ve 2018'de iki ülke arasında yapılan askeri gerilimi azaltma anlaşması kapsamında belirlenen deniz "tampon bölgelerine" yaklaşık 170 topçu ateşi açtığını bildirmişti.

Son 2 haftada 8. füze atışını yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore, 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi'nin bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

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Denizli haber | Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar Denizli haber | Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar Japonya: Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatması 'kabul edilemez' Japonya: Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatması 'kabul edilemez'
Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli haberi! Güney Kore'den 15 Kuzey Koreliye ve 16 kuruma yaptırım - Son Dakika

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