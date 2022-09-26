YÖK BAŞKANI ÖZVAR, DENİZLİ'DE PAÜ'NÜN 30'UNCU YILI TÖRENİNE KATILDI

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) 30'uncu kuruluş yıl dönümü törenine katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim programlarında cumhuriyet tarihi boyunca rekor bir genişlemenin yaşandığını görmenin gurur verici bir tablo olduğunu söyledi.

PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene YÖK Başkanı Erol Özvar, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliği sayesinde Türkiye'de yükseköğretime erişimde daha büyük bir kuşatıcılık ve demokratikleşme yaşandığına şahit olduklarını söyledi. Özvar, yükseköğretim politikalarının iş birliği ve iletişim ile oluşturmanın Türkiye'deki yüksek öğretimi iyileştirme doğrultusunda en büyük sermayenin olduğuna inandıklarını kaydederek, Üniversiteler ilk kuruldukları ilk anda her ne kadar elit bir topluluğun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sınırlı bir misyona sahip olmuşsa da süreç içinde bu misyon farklılaşarak başka içerikler kazanmıştır. Özellikle sanayi devrimi sonucu nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın olağanüstü seviyede artması, üniversitelerin kitleselleşmesini de beraberinde getirmiştir. Teknoloji ve ulaşım alanındaki gelişmeler bilgi aktarımı açısından ülke sınırlarını ortadan kaldırmıştır. Bu durumun sonucunda giderek artan küreselleşmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarının ülkeler ölçeğindeki rolü ve misyonu da giderek farklı bir seviyeye ulaşmıştır diye konuştu.

'GURUR VERİCİ BİR TABLO'

Yükseköğretim programlarında cumhuriyet tarihi boyunca rekor bir genişlemenin yaşandığını görmenin gurur verici bir tablo olduğunu söyleyen Özvar, Son 30 yılda açılan yeni üniversiteler sayesinde üniversite başına düşen öğrenci sayılarının daha makul seviyeye çekildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yükseköğretim Kurulu olarak temel misyonlarımızdan birisi yükseköğretimin talebini ve nüfus eğilimlerini de dikkate alarak üniversiteler arasında koordinasyonu sağlamaktır. Bu çerçevede kaliteli yüksek üretimin yurt genelinde yaygın ve sadece belirli bir zümrenin değil toplumun tüm kesimlerinin faydalanacağı bir nispet olarak gördüğümüzü bir kez daha vurgulamak isterim ifadesini kullandı.

Özvar, Yüksek Öğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi'ni de 2022-2023 akademik takviminin bahar sömestirinde hayata geçireceklerini söyleyerek, şunları kaydetti

Bu yıl itibariyle yaklaşık 1800 öğretim üyesi hareketliliği batıdan doğuya doğru gerçekleştirilecek. Biz bu projeyle yükseköğretim alanı içerisinde üniversiteler arasında ilişkilerin daha sıcak hale geleceğini, hocalarımızın deyim yerindeyse tam bir akademik seferberliğe iştirak edeceklerini düşünüyoruz. Bu hareketlilik projesine katılan öğretim elemanlarımızın bulundukları illerin geliştirme ödeneklerinden istifade edeceklerini, yolluk konusunda fayda sağlayacaklarını bu vesileyle ifade etmek isterim.

Konuşmanın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı, İstanbul Denizcilik Müzesi'nde sergilenen, PAÜ Moda Tasarım Bölümü tarafından aslına uygun şekilde yapılan reprodüksiyon bornoz, müzeye götürmek için gelen yetkiliye Özvar tarafından teslim edildi.

Tören, Rektör Kutluhan'ın YÖK Başkanı Özvar'a Yatağan palası hediye etmesiyle sona erdi.