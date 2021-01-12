Denizli güne depremle başladı - Son Dakika

Denizli güne depremle başladı
12.01.2021 09:47
Denizli'de merkez üssü Honaz ilçesine bağlı Karateke Mahallesi olan 4.0 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.
Denizli'de merkez üssü Honaz ilçesine bağlı Karateke Mahallesi olan 4.0 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, sabah saat 09.30'da merkez üssü Honaz ilçesine bağlı Karateke Mahallesi olan 4.0 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.
-İHA-
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