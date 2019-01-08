Son Dakika Haberleri: Denizli Güne Kar ile Uyandı

Denizli Güne Kar ile Uyandı

1 saat önce

- Denizli güne kar ile uyandı Kent merkezinde yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Sıcak iklimle anılan palmiye ağaçları kar altında kaldı Bazı ilçelerde okullar tatil edildiDENİZLİ - Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Denizli'de kent güne karla uyandı.

- Denizli güne kar ile uyandı
Kent merkezinde yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Sıcak iklimle anılan palmiye ağaçları kar altında kaldı
Bazı ilçelerde okullar tatil edildi

DENİZLİ - Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Denizli'de kent güne karla uyandı. Beyaz örtü ile kaplanan parklar bahçeler, araçlar ve palmiye ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kentte hava sıcaklığının dün gece itibari ile 0 derecenin altına düşmesi ile yağmur yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası ise gün ağardığında kent adeta beyaza büründü. Kentin simgesi olan ve Çınar Meydan'da bulunan 'horoz heykeli' önünde kar ile birlikte fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta bir birleri ile yarıştı. Kardan en çok olumsuz etkilenenler ise sokak hayvanları oldu. Yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanları zor anlar yaşadı. Sıcak iklimlerle anılan palmiye ağaçları da kar altında ilginç bir o kadar da güzel görüntüler oluşturdu.
Denizli'nin Çameli, Çardak ve Tavas ilçeleri ile Pamukkale ilçesinde Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar ve Uzunpınar mahallelerindeki okullar, Babadağ ve Çal ilçelerindeki taşımalı okullar, Honaz ilçesinde tüm taşımalı okullar ile Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullara 1 gün tatil edildi.
Hava sıcaklığının '0' derecenin altında seyir ettiği kentte gün boyu sıcaklıkların aynı düzeyde olması bekleniyor.
Öte yandan, kar yağışı ile birlikte Merkezefezefendi ve Pamukkale Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda kar temizleme çalışmaları yaparken, bazı esnaflarda iş yerlerinin önündeki brandalarda biriken karı kendi imkanları ile temizledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

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